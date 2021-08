Moyen-Orient : Pétrolier attaqué en mer d’Oman: Washington désigne à son tour l’Iran

Les États-Unis ont promis dimanche de répliquer après l’agression meurtrière menée jeudi contre un tanker géré par un milliardaire israélien.

Johan Victor/Handout via REUTERS

Le Mercer Street, photographié ici en 2016, a été attaqué jeudi aux drones explosifs. Deux personnes ont été tuées. Les États-Unis, le Royaume-Uni et Israël accusent l’Iran d’en être le commanditaire.

Les États-Unis «sont certains que l’Iran a mené l’attaque» meurtrière contre un pétrolier géré par un milliardaire israélien en mer d’Oman, a fait savoir dimanche le secrétaire d’État Antony Blinken, rejoignant ainsi Israël et le Royaume-Uni.

«Après avoir passé en revue les informations à notre disposition, nous sommes certains que l’Iran a mené cette attaque, qui a fait deux victimes innocentes, en utilisant des drones explosifs, une arme meurtrière de plus en plus employée dans la région», déclare-t-il dans un communiqué.

Washington «se concerte avec les gouvernements dans la région et au-delà pour une réplique appropriée et imminente», ajoute Antony Blinken. «Il n’y a aucune justification à cette attaque, qui suit une série d’attaques et de comportements agressifs», condamne le secrétaire d’État américain.