Ski de fond

Petter Northug: et maintenant, de la cocaïne!

L’ancien champion norvégien est encore dans le collimateur de la justice. Il a présenté ses excuses via Instagram.

L'enfant terrible du ski de fond norvégien, Petter Northug, a présenté ses excuses après la découverte par la police de cocaïne chez lui. «Hier soir, j'ai été arrêté par la police pour un contrôle de vitesse (...) j'ai également été emmené aux urgences pour une prise de sang et la police a trouvé une petite quantité de drogue chez moi. C'est de la cocaïne», a écrit sur Instagram l'ancien champion de 34 ans, reconnaissant une «grosse erreur» et présentant ses excuses. Selon les médias norvégiens, la star a été arrêtée par la police alors qu'elle conduisait à 168 km/heure sur une route limitée à 110.

Parmi les meilleurs fondeurs de l'histoire, Northug a remporté quatre médailles olympiques, dont deux en or, 13 titres et deux gros globes de cristal en 2010 et 2013 avant de mettre fin à sa carrière en 2018.