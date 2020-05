Suisse

Peu d’accidents graves dans les transports publics

En comparaison européenne, la Suisse occupe la 2e place en termes de sécurité. La plupart des accidents se sont produits parce que les autres usagers de la route n’avaient pas respecté les règles de circulation.

La plupart des accidents se sont produits parce que les autres usagers de la route n’avaient pas respecté les règles de circulation, relève l’OFT. Ce sont principalement les bus et les trams qui ont été impliqués dans des accidents. La deuxième cause d’accident la plus fréquente était l’inattention des voyageurs. L’imprudence et la négligence ont également joué un rôle important.