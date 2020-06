Egalité

Peu de femmes à la tête des grands groupes suisses

Parmi les groupes cotés à la Bourse suisse, quasiment aucun n'est dirigé par une femme.

Seul Swatch a confié les reines à une femme

En 2020, elles ne sont par contre que 11,5% à siéger à la direction des entreprises pour les sociétés du SMI et à peine 7,8% pour celles de l'indice élargi SMIM. Les divergences sont cependant toujours importantes. Au niveau des 20 sociétés du SMI, aucune n'est dirigée par une femme et seul le cimentier Lafargeholcim compte une directrice financière en la personne de Géraldine Picaud.

Dans le classement des sociétés les plus vertueuses en la matière figurent l'assureur Zurich Insurance avec une part de 27% au comité de direction , suivi par la banque Credit Suisse (25%), le laboratoire Novartis (23%) et Lafargeholcim (20%).

Pas une seule femme

Des entreprises comme l'opérateur Swisscom, l'assureur Swiss Life, le chimiste de la construction Sika et le spécialiste de l'inspection et de la certification SGS ne comptent par contre aucun membre féminin au sein de leur direction.

Ems-Chemie affiche une part féminine de 33% dans son comité de direction, suivi par le groupe industriel Oerlikon (25%) et Bucher (22%). Le producteur de valves VAT, la société immobilière Swiss Prime Site et le fabricant d'ascenseurs et d'escaliers roulants Schindler n'ont par contre intégré aucune femme dans leur direction.