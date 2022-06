Proche-Orient : Peu de progrès pour la Syrie après un 8e cycle de pourparlers

Les représentants du gouvernement syrien et de l’opposition ont convenu de tenir une neuvième session de pourparlers à Genève du 25 au 29 juillet.

«Sur certains principes, les différends sont restés importants. Sur d’autres, il y avait des terrains d’entente potentiels», a déclaré le bureau de Geir Pedersen dans un communiqué. Les discussions ont porté sur les principes constitutionnels, notamment la préservation et le renforcement des institutions de l’État, la primauté de la constitution et la hiérarchie des accords internationaux, ainsi que la justice transitionnelle.

Lenteur des travaux

L’envoyé spécial a cependant souligné la lenteur des travaux, et l’incapacité persistante à identifier des domaines concrets d’accord provisoire, ou des domaines où il y a une large marge d’amélioration. «Il réitère son appel à tous les membres à travailler avec un sens du compromis et à œuvrer en faveur de textes constitutionnels qui seraient susceptibles de susciter un large soutien parmi les Syriens», poursuit le communiqué.

Les représentants du gouvernement et de l’opposition ont convenu de tenir une neuvième session de pourparlers à Genève du 25 au 29 juillet. Le Comité constitutionnel syrien a été créé en septembre 2019 et s’est réuni pour la première fois un mois plus tard, pour réécrire la constitution, dans l’espoir d’ouvrir la voie à un processus politique plus large.