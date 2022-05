Santé : Peu de rentes AI pour cause de Covid long en 2021

80% des personnes inscrites à l’AI pour cause de Covid long en 2021 ont pu être réintégrées dans le circuit de l’emploi. Mais des directives médicales claires sur le droit à une rente pour cette maladie ne seront publiées qu’à fin juin.

Pour la première fois depuis le début de dépôt de demandes à l’assurance invalidité (AI) pour Covid long, la Conférence des offices AI (COAI) a fourni des statistiques en la matière, rapporte la «NZZ am Sonntag» du jour. En 2021, 1777 personnes se sont inscrites à l'AI à cause de cette affection. Soit 2,3% du total de premières demandes de rente et de réinscriptions à l’AI durant l'année de référence 2019. Depuis, près de 80% de ces 1777 personnes ont pu être réintégrées dans le monde du travail et leurs dossiers sont considérés comme clos par l'AI. Un peu plus de 10% d’entre elles ont dû faire appel à des prestations isolées de l’assurance invalidité, et seule une petite partie s'est vu attribuer une rente complète ou partielle à cause d’un Covid long.