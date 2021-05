Hockey sur glace - Peu de stars de la NHL mais une bonne équipe de Suisse

Nico Hischier sera l’une des vedettes des Mondiaux à Riga. Le Valaisan des New Jersey Devils dispute son deuxième tournoi après celui de 2019 en Slovaquie.

L’édition 2021 du tournoi mondial à Riga, en Lettonie (du 21 mai au 6 juin) manquera de véritables vedettes en provenance de la NHL. La faute à la pandémie de coronavirus et aux complications liées aux voyages internationaux (quarantaine), qui ont suffi à refroidir l’enthousiasme des meilleurs joueurs de NHL disponibles à cette période de l’année, mais aussi à la collusion de dates entre ces Mondiaux décalés de quelques semaines et le début tardif des play-off de NHL.

Prenez la République tchèque, premier adversaire des Suisses (samedi à 19h15): cette sélection dirigée par Filip Pesan, un jeune coach de 43 ans, compte certes six renforts de NHL mais aucune véritable star du circuit nord-américain. Le joueur le plus connu? Jan Kovar, MVP de la saison écoulée en Suisse et récemment couronné champion de Suisse avec Zoug. Près de la moitié des joueurs sélectionnés sous le maillot tchèque à Riga n’ont d’ailleurs jamais participé à un championnat du monde.