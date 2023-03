Peu de visas pour les victimes du séisme: la raison principale, c’est l’argent

La conseillère nationale Sibel Arslan (V/BS), originaire de Turquie, s’est inquiétée lundi à l’Heure des questions des difficultés rencontrées par les personnes turques touchées par le séisme du 6 février dernier , qui voudraient rejoindre leur famille en Suisse. «Le Conseil fédéral avait promis une procédure accélérée et simplifiée, constate-t-elle. Or seuls 19 visas avaient été octroyés au 6 mars». Elle ajoute que pour beaucoup de personnes, il est difficile de remplir les conditions fixées, notamment fournir les documents d’identité ainsi que des garanties financières à hauteur de 30 000 francs. Dans ces conditions, elle se demande si le Conseil fédéral estime avoir réalisé «son intention d’action humanitaire»?

25 visas après un mois

Dans sa réponse Élisabeth Baume-Schneider a articulé des chiffres actualisés, mais guère plus élevés: «Au 8 mars 2023, 273 demandes de visa avaient été reçues en lien avec le tremblement de terre en Turquie et en Syrie. 25 visas ont été accordés et 20 visas ont été refusés». Elle note que les exigences en matière de visa pourraient être évaluées positivement dans de nombreux cas: «Mais la seule chose qui manque pour qu’un visa soit délivré est la confirmation des parents en Suisse qui les accueilleront et les financeront».