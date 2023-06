Naufrage en Grèce: Peu d’espoir de retrouver encore des migrants en vie

Septante-huit corps ont été récupérés en mer, mercredi, par les garde-côtes grecs, quelques heures après qu’un chalutier vétuste et surchargé a chaviré et coulé à 47 mille marins (87 km) de Pylos, dans la péninsule du Péloponnèse, selon un bilan officiel. Cent quatre personnes ont été secourues et transférées au port de Kalamata, dans le sud de la Grèce. «Selon les images diffusées par les autorités et certains témoignages des rescapés, des centaines de personnes se trouveraient à bord», a répété Mme Nanou.