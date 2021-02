La vidéo est impressionnante. Postée récemment sur les réseaux sociaux, elle montre un cerf élaphe explorer la terrasse d’une maison d’Ausserbinn (VS). Contacté par le «Walliser Boter», le garde-faune Stefan Imhof explique qu’il n’est pas rare de voir ces animaux pénétrer dans les villages pour chercher de la nourriture lorsqu’il y a beaucoup de neige. Il souligne néanmoins que cette bête-là a un comportement inhabituel. Selon lui, l’animal pose problème à la petite localité haut-valaisanne: «De nombreux habitants ont peur et n’osent plus sortir de chez eux.»