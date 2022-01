Coronavirus – Peu fiables, les auto-tests ont tout de même d’ardents défenseurs

Uniquement des tests PCR

«Chez nous, on n’effectue que des tests PCR, prévient Silvia Missana, infirmière cheffe du Centre Médical de Vevey Gare. On ne va pas faire venir inutilement les gens deux fois. Faire un antigénique à quelqu’un de malade, qui a déjà dû attendre 2 heures dehors, pour qu’ensuite il reçoive un SMS un quart d’heure plus tard lui indiquant qu’il est positif et qu’il peut reprendre rendez-vous pour refaire la queue pour faire son PCR… On n’en a ni le temps, ni la capacité. Il faudrait rouvrir un grand nombre de centres, si l’on procédait ainsi.»