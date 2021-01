AFP

Pour le Conseil fédéral, la situation actuelle ne nécessite pas une fermeture des écoles. Et il va encore plus loin: même si l’épidémie repartait à la hausse de manière «très dangereuse», il n’envisagera pas de fermeture des écoles primaires. C’est ce qu’il laisse entendre dans un communiqué de presse envoyé mercredi en début d’après-midi, faisant état des discussions entre la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) et la Task force scientifique de l’OFSP.

«L'enseignement à distance ne s'avérerait positif que si la situation épidémiologique devenait dangereuse ou très dangereuse, et il devrait se limiter au secondaire I et II», dit le Conseil fédéral après une pesée d’intérêts entre les inconvénients pour les écoliers (psychiquement et relativement au suivi scolaire) et les avantages épidémiologiques.

Quarantaines à la pelle

Pour le gouvernement, «les mesures prises jusqu'à maintenant ont permis d'éviter des flambées importantes dans les écoles». Elles sont devenues d’autant plus fortes depuis l’apparition des nouveaux variants du virus, plus contagieux. Wengen (BE) et St-Moritz (GR) ont par exemple déjà dû fermer momentanément les écoles après des cas de contaminations. Au Tessin, 500 élèves ont été placés en quarantaine également.

Ce sont surtout ces nouveaux variants qui inquiètent, et tant les directeurs cantonaux que la Task force reconnaissent que des mesures supplémentaires pourraient devoir être prises dans les écoles. Comme le dit le communiqué, ils sont en train, ensemble, d’«approfondir» des scénarios.