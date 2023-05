Challenge League: Le LS ne méritait pas plus qu’un point

Comme souvent à la Tuilière, tout semblait réuni vendredi pour que le Lausanne-Sport passe une soirée plutôt tranquille et offre à ses fidèles supporters une bonne victoire, peut-être agrémentée d’un spectacle de qualité. Ce FC Schaffhouse, qui n’a plus rien à jouer cette saison, avait en effet traversé le pays sans son meilleur attaquant (Gonzalez, suspendu) ni son coach, Hakan Yakin (suspendu lui aussi, il a préféré rester à la maison). Un long et pénible voyage qui s’était de surcroît terminé moins d’une heure seulement avant le coup d’envoi!