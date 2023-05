FOOTBALL: Peur bleue sur la Premier League, trois institutions en danger

Au moment d’étrenner son neuvième titre de champion d’Angleterre, ce dimanche à Brentford, Manchester City pensera surtout aux deux finales qui l’attendent encore, en Cup contre Manchester United puis en Ligue des champions face à l’Inter Milan. Certains pourraient certes se passionner pour la lutte entre Aston Villa (58 points), Tottenham (57) et Brentford justement (56), qui se disputent la 7e place, qualificative pour l’Europe. Mais le sel principal de cette 38e et dernière journée de Premier League, c’est à la cave, au fond du classement, qu’on le trouve. Car quoi qu’il arrive dès 17h30 (heure suisse), deux institutions du football anglais quitteront l’élite.

Everton (17e avec 33 points), Leicester City (18e/31) et Leeds United (19e/31) vivront l’angoisse à domicile. Au bout du suspense (ou pas), deux d’entre eux rejoindront Southampton - déjà relégué - en Championship. Et ils vivront ce traumatisme sportivo-économique devant leur public. Trois drames en perspective, dont un seul se transformera en grand ouf de soulagement.

La «chance» d’Everton

On verra. Une chose est sûre: une descente en Championship constituerait une immense catastrophe industrielle pour Everton, le club qui compte le plus de saisons passées dans l’élite anglaise depuis le premier cru de 1888/89 (120, contre 109 à Aston Villa et 108 à Liverpool). Pour être honnête, un fiasco viendrait assez justement sanctionner le «règne» de Farhad Moshiri, qui multiplie les investissements colossaux et sans fondements depuis 2016.