Allemagne : «Peur de dormir au-dessus du cadavre de Maddie»

Christian B., le principal suspect dans la disparition de la petite Maddie, voulait construire un «donjon de l'enfer» dans sa maison. La nouvelle propriétaire témoigne.

Au fil des mois, le profil inquiétant du principal suspect dans l'enlèvement et la disparition de la petite Maddie s'apparente de plus en plus à celui d'un personnage de film d'épouvante. Christian B., qui résidait en Allemagne avant de s'enfuir au Portugal, voulait en effet construire une sorte de «donjon de l'enfer» dans sa maison de Brunswick.