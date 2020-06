Actualisé il y a 1h

Suisse

Peur de perdre son emploi et de manquer d’argent

Les mesures d’assouplissement des autorités par rapport au plan de protection contre le coronavirus, n’ont pas réussi à estomper les craintes sur l’avenir, selon un sondage réalisé par Comparis.

de Abdoulaye Penda Ndiaye

Les perspectives professionnelles des Suisses sont de plus en plus obscures. La crise du coronavirus est passée par là. Keystone

Le dicton «En mai, fais ce qui te plaît» n’a jamais été autant malmené que le mois passé. Et, si l’on en croit un sondage de Comparis dont les résultats ont été publiés samedi, l’embellie n’est pas pour juin. En Suisse, les effets de la crise du coronavirus ont renforcé des craintes en matière d’emploi et sur le plan de la solvabilité. «Plus de 17 % des personnes interrogées tablent sur une dégradation par rapport au mois de mai. Le mot d’ordre: économiser davantage et consommer moins», révèle le sondage. «Les craintes sur l’avenir pèsent lourdement sur la volonté de consommer», analyse Michael Kuhn, expert Consumer Finance chez Comparis.

De l’optimisme en décembre au pessimisme en mai

Par ailleurs, plus de 68 % des sondés ne comptent sur aucune évolution majeure de leur situation économique. Preuve d’un pessimisme qui prend l’ascenseur, ils étaient entre 25,2% et 28% à s’attendre à une péjoration de leur pouvoir d’achat entre les mois de mars et d’avril. Alors qu’en décembre 2019 (soit bien avant la pandémie), ils représentaient la part la plus faible observée au cours des quatre dernières années avec seulement 13 %.

Les perspectives professionnelles semblent mauvaises: 17,6 % craignent une perte d’emploi pour eux ou leur partenaire. «Près d’un tiers des personnes interrogées continuent à penser que la situation s’obscurcira encore en juin en raison de leur mise au chômage partiel, ou de celle de leur partenaire (contre 34,2 % en mars et 36,8 % en avril)», relève Comparis.

Consommer moins et économiser plus

Cette inquiétude persistante pousse 37,5 % des personnes interrogées à vouloir économiser davantage et consommer moins, 39,8 % à vouloir renoncer aux achats importants tels que voiture ou mobilier. En revanche, 21,9 % des sondés n’entendent pas modifier leur comportement. «Actuellement, le principe consiste à préserver ce dont on dispose et à renoncer ou à repousser les dépenses n'ayant aucun caractère de nécessité», observe l’expert Consumer Finance chez Comparis.

Fait curieux, à la question «La crise du coronavirus vous préoccupe-t-elle ?», la proportion de «Non» est en hausse: soit 22,4 %, contre 10,5 % en avril et 16,5 % en mai.