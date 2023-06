Peur de représailles à Thônex: la police alertée deux fois

Deux protagonistes principaux

La victime, âgée de 18 ans, est morte dans les bras de sa compagne dans l’allée de son immeuble après avoir reçu un coup de couteau à la place Graveson. Selon une source, deux jeunes du quartier seraient les principaux protagonistes, l’un ayant ordonné à l’autre l’agression. Le premier serait issu d’une famille nombreuse, le second d’un milieu plutôt aisé. Tous deux, connus dans le quartier, seraient âgés de 16 ans et auraient déjà eu affaire à la justice. Depuis les faits, six adolescents ont été interpellés et entendus par le Tribunal des mineurs.