Piratage d’un oléoduc : Peur d’une pénurie dans les stations-service américaines

Certains automobilistes se pressent à la pompe à essence après l’attaque informatique d’un important réseau d’oléoducs aux États-Unis.

«Les gens regardent les infos et prennent peur», raconte le gérant d’une station Exxon à Raleigh, une grande ville de l’est du pays, qui n’a pas souhaité donner son nom. «Ils remplissent des bidons d’essence.» Même si sa station été de nouveau approvisionnée il y a deux jours, ses huit pompes fonctionnent à plein et il s’attend à être à sec dans la soirée.

Calme sur les marchés

Et le prix moyen dans le pays d’un gallon d’essence (3,79 litres) est à 2.99 dollars, «son plus haut niveau depuis 2014», affirme Patrick De Haan en rappelant que le coût d’un plein est en forte hausse depuis que l’économie américaine a commencé à rebondir.

Exemptions pour les camions

Il a touché le plus grand opérateur d’oléoducs pour produits raffinés dans le pays, qui transportent de l’essence et du diesel sur plus de 8800 km à travers les États-Unis, depuis les raffineries installées sur la côte du golfe du Mexique autour de la métropole texane de Houston jusqu’au nord-est des États-Unis dans la région de New York.