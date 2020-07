Football

Peur et confusion à l'heure de la reprise aux Etats-Unis

Le sport professionnel reprend mercredi aux USA dans une ambiance anxiogène.

Le complexe ESPN Wide World of Sports de Disney World (Floride) sera le théâtre de la reprise de la MLS et de la NBA.

Le virus a fait officiellement plus de 130’240 morts sur le sol américain, avec encore près de 55’000 nouvelles contaminations en une journée lundi, à 48 heures du coup d'envoi du tournoi de la MLS (football), première ligue majeure à retrouver le chemin des terrains, en attendant la MLB (baseball) le 23 juillet et la NBA (basketball) le 30.

La NBA et la MLS ont élaboré des plans pour que les équipes vivent, s'entraînent et jouent leur match à l'intérieur d'une «bulle» de protection à Orlando, en Floride, où les cas de Covid-19 ont explosé ces dernières semaines: 6336 nouveaux cas lundi, pour un total de 206’447 contaminations depuis le début de la pandémie.

Le Dallas de Ziegler contraint de se retirer

Malgré ces mesures, le FC Dallas et le Nashville SC, deux équipes de MLS déjà à l'intérieur de la «bulle», ont annoncé des contrôles positifs parmi leurs joueurs et encadrants. «Il est important que les ligues réalisent que même dans une bulle, il y a toujours un risque pour tous les joueurs et le personnel de contracter le Covid-19», a déclaré Robert Glatter, médecin urgentiste à l'hôpital Lenox Hill de New York.