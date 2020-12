«Si je me mets dans la situation d'être un candidat, je ne prendrai plus les bonnes décisions», a déclaré le président dans un entretien au média en ligne Brut. «Ça viendra, si ça doit venir, au moment voulu», a-t-il ajouté.

«Je n'exclus rien», a ajouté Emmanuel Macron, plus jeune président de la Ve République, élu en mai 2017 à l'âge de 39 ans. «Certains commencent leur campagne un an demi avant, moi je suis dans l'action et la conviction». Les principaux candidats à l’Élysée officiellement déclarés sont le chef de file de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon et la présidente du Rassemblement national Marine Le Pen.