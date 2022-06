Football : «Peut-être que pour ces paroles ils me mettront en prison ou me tueront»

L’ex-international russe Igor Denisov a dénoncé la guerre déclenchée en Ukraine par son pays. Il a même écrit à Poutine.

Igor Denisov (ici en 2018) a joué jusqu’en 2019 au Lokomotiv Moscou et a porté 54 fois le maillot de la Russie,

Une «horreur» et une «catastrophe»: l’ex-footballeur international russe Igor Denisov a critiqué dans une interview l’offensive russe en Ukraine, devenant l’un des rares sportifs russes de haut niveau à prendre position contre le conflit.

«Pour moi, ce n’était même pas un choc mais une horreur» et «une catastrophe», a-t-il déclaré dans une longue interview diffusée mercredi sur YouTube, évoquant sa réaction quand il a appris le début de l’opération militaire russe en Ukraine.

«Je ne sais pas, peut-être que pour ces paroles ils me mettront en prison ou me tueront mais je vous raconte les faits», a-t-il poursuivi, ajoutant qu’il «aime (son) pays» et n’avait pas l’intention de quitter la Russie. La Russie connaît depuis le début de l’offensive en Ukraine une répression sans précédent.