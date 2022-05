Syrie : «Peut-être qu’elle est juste perdue quelque part sur la plage»

Les parents de Jenda ne peuvent se résoudre à accepter la disparition de leur fille, partie avec une amie rejoindre clandestinement leur fiancé respectif en Allemagne. Les jeunes femmes ne sont jamais arrivées à destination.

Chawafa Khodr pleure la disparition de sa fille. Jenda avait quitté sa Syrie natale pour tenter la traversée de la Méditerranée au départ du Liban, afin de rejoindre son fiancé en Allemagne. Mais le bateau a coulé et son corps n’a pas été retrouvé. Chawafa refuse de penser que sa fille est morte et Khodr, le père de Jenda, ne veut pas organiser de funérailles. «Je l’attends tous les soirs et prie Dieu pour qu’elle soit en sécurité», raconte Chawafa à l’AFP, dans sa maison du nord-est de la Syrie.

40 personnes disparues

«Mariage au paradis»

«J’aurais aimé pouvoir la voir dans sa robe de mariée», dit-elle, une photo de sa fille dans les mains. «Avant, je l’imaginais à la maison, entourée d’enfants et de sa famille… Mais aujourd’hui, je lui souhaite un mariage au paradis.» Selon Hiam Saadoun, sa fille voulait depuis longtemps fuir son pays en guerre. «Elle cherchait une vie meilleure en Europe et me disait parfois : «Je sens que, si je pars, je ne reviendrai plus jamais.»