France: L'affaire Delphine Jubillar va vivre un moment crucial

Affaire Delphine Jubillar : «Peut-être qu’il va sortir de ses mensonges, sortir de sa morgue»

Cédric Jubillar va être conduit à son domicile de Cagnac-lès-Mines (sud), où sera effectuée une reconstitution de la fameuse nuit du 15 au 16 décembre 2020. Cet acte de procédure, que les deux parties considèrent comme un moment fort de l’enquête, est une demande du suspect. Le but des magistrats est de poser des questions à Cédric Jubillar, d’illustrer par des mouvements sa version des faits et de confronter celle-ci aux éléments factuels et matériels du dossier.

Toujours la même version

Cédric Jubillar «peut craquer»

De son côté, l’accusation fonde beaucoup d’espoir sur un élément en particulier: la paire de lunettes de Delphine, qui avait été retrouvée cassée. «C’est l’enjeu crucial de cette reconstitution. Il va falloir qu’il nous donne des explications et sur la manière dont elles ont été brisées», indique Me Mourad Battikh, l’avocat de l’oncle et la tante de la disparue. L’avocat de la cousine de Delphine Jubillar pense, lui, que Cédric «peut craquer» pendant cette reconstitution. «Peut-être va-t-il décider de sortir de ses mensonges, de sortir de sa morgue, de ses provocations et tenir enfin un langage de vérité», espère Me Philippe Pressecq.