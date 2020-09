Intervenant régulier sur la chaîne NRJ12, Pascal Neveu a dû répondre mardi de faits de diffamation à l’encontre de Nordahl L., principal suspect dans l’affaire Maëlys. Se présentant comme psychanalyste, l’homme apparaît depuis trois ans dans l’émission «Crimes et faits divers, la quotidienne» de Jean-Marc Morandini. Devant la 6e Chambre de la presse du Tribunal judiciaire de Lyon, Pascal Neveu s’est livré à un véritable mea culpa et pointé les dérives de l’emballement médiatique lors de grandes affaires criminelles.

«Peut-être qu’on se lâche un peu trop. On parle peut-être trop», a admis l’homme de 46 ans. «On reçoit une accumulation de pages sur l’affaire en question que l’on va lire à toute vitesse et commenter ensuite. Je n’atteste rien sur ces émissions. On est là pour commenter. À chaque fois, il est précisé que les mis en cause sont présumés innocents, mais on ne va pas le répéter toutes les cinq minutes», a-t-il ajouté.