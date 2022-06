CHANGEMENT DE VOIE: Peut-on dépasser les cyclistes malgré la ligne de sécurité?

Quiconque dépasse un vélo et franchit la ligne de sécurité commet en effet au moins une infraction à la circulation au sens de l’art. 90 al. 1 LCR. Il doit donc s’attendre, en plus d’une amende salée, à un retrait de permis. Faire valoir que le cycliste lent aurait provoqué une situation de nécessité ne suscitera pas la sympathie du juge et ne permettra pas davantage d’obtenir gain de cause. Les lignes de sécurité sont généralement tracées sur des tronçons sur lesquels la visibilité est réduite et ne permet pas de reconnaître clairement la présence de véhicules circulant en sens inverse ou de véhicules débouchant sur la route par le côté. Souvent, un dépassement avec franchissement de la ligne de sécurité met gravement en danger les autres usagers de la route et pourra même, selon les circonstances, être considéré comme une violation grave d’une règle de la circulation au sens de l’art. 90 al. 2 LCR. Un tel comportement est sanctionné par une peine pécuniaire calculée sur la base de jours-amende en fonction du revenu, ce qui revient nettement plus cher qu’une amende.