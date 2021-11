bien-être – Peut-on faire du sport en ayant un rhume?

Continuer son entraînement de course lorsque l’on est enrhumé? Le médecin Elizabeth Rogers a répondu au magazine en ligne «Cosmopolitan UK». Elle rappelle d’abord que le rhume est une «infection virale du nez et de la gorge», que vous pouvez attraper «à partir de gouttelettes qui se propagent dans l'air ou en touchant des objets contaminés tels que des ustensiles de cuisine, des jouets et des surfaces». Selon elle, «les rhumes sont fréquents et restent généralement inoffensifs. La plupart des gens se rétablissent dans une période d’une semaine à dix jours.»

Quels exercices physiques privilégier?

Pour combattre ces symptômes, le mieux est de privilégier les activités en plein air. La course et la marche sont les plus recommandés, mais il est possible de faire de la gym douce et des exercices de cardio à domicile. Evitez seulement de vous rendre à la salle de sport. Pour Elizabeth Rodgers, «un exercice léger à modéré, comme de la marche rapide ou du yoga, peut contribuer à atténuer certains de ces symptômes en soulageant temporairement la congestion nasale.» Il faut toutefois faire attention à être suffisemment couvert pour sortir et rester hydraté.