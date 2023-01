Givre sur les vitres: Peut-on laisser tourner le moteur pour avoir une vue dégagée?

Le matin, il faut gratter l'extérieur des vitres, mais à peine assis dans la voiture, les vitres intérieures s’embuent. Peut-on alors exceptionnellement préchauffer le véhicule à l'arrêt avec le moteur en marche – et doit-on vraiment dégivrer toutes les vitres? Les experts de l'UPSA en savent plus.

Question d’un lecteur de «20 minutes»

Ma voiture gèle tellement en hiver qu'après avoir gratté le givre à l'extérieur, mes vitres s'embuent immédiatement de l'intérieur une fois que je m’assois à l’intérieur. Puis-je exceptionnellement laisser tourner le moteur à l'arrêt pour pouvoir voir quelque chose – et dois-je vraiment dégager entièrement mon SUV de la neige et de la glace?

Réponse de l'équipe d'experts de l’Union professionnelle suisse de l’automobile (UPSA)

Effectivement, c'est un véritable dilemme, car vous ne pouvez ni faire tourner le moteur à l'arrêt ni démarrer avec des vitres embuées et «aveugles». Avant d'aborder ce sujet, voici quelques conseils pour éviter ou en tout cas réduire la buée à l'intérieur: utilisez, pendant la nuit, un film de protection du commerce sur le pare-brise, la vitre se refroidira un peu moins. Une fenêtre légèrement ouverte sur les premiers mètres de route évacue l'air humide que vous respirez. L'utilisation de la climatisation déshumidifie l'air intérieur. Les pare-soleil rabattus permettent à l'air orienté vers la vitre de circuler davantage à partir des buses d'aération. Et malheureusement, on l'ignore souvent, mais une vitre propre à l'intérieur (nettoyant pour vitres!) s'embue beaucoup moins: même les vitres «propres» portent à l'intérieur un film de saleté presque invisible qui retient l'humidité.

En cas d’urgence, il vaut mieux laisser exceptionnellement tourner le moteur à l’arrêt que de conduire avec un pare-brise embué. Équipe d’experts de l’UPSA

Si tout cela ne sert à rien, vous devez peser le pour et le contre: laisser tourner le moteur à l'arrêt coûte 60 francs d'amende. Mais si vous conduisez avec un pare-brise partiellement embué à l'intérieur et donc avec un véhicule qui n'est pas sûr, c'est très dangereux; vous risquez d’être dénoncé et de devoir payer au moins 500 francs, souvent plus de 1000 francs ou plus, et de perdre votre permis de conduire pendant au moins un mois, même sans accident ou conduite dangereuse.

Dans ce cas rare, vous devriez donc exceptionnellement laisser tourner le moteur à l'arrêt (et, si de la buée se forme en cours de route, vous arrêter à nouveau) jusqu'à ce que les vitres avant et latérales soient dégagées à l'intérieur. La police devrait réagir avec tolérance. Ainsi, la police municipale de Zurich affirme que dans de tels cas, elle agit «avec discernement». Cela ne s'applique pas si vous agissez par commodité (par exemple pour éviter de gratter la glace), mais devrait s'appliquer lorsqu'il s'agit de sécurité. Et si vous êtes quand même verbalisé? C'est au tribunal de décider au cas par cas. Vous devriez voir les choses ainsi: pour la sécurité, il vaut mieux risquer une petite amende qu'une grosse dénonciation ou un accident.

Pour les voitures avec rétroviseur extérieur droit, la lunette arrière et les vitres latérales arrière ne doivent pas obligatoirement être grattées. Équipe d’experts de l’UPSA

Quant à la question de savoir si toutes les vitres doivent être grattées: oui – les pare-brise et les vitres latérales avant doivent être complètement dégivrés, tout comme les rétroviseurs extérieurs. Pour les voitures avec rétroviseur extérieur droit, la lunette arrière et les vitres latérales arrière ne doivent pas obligatoirement être grattées. Mais, dans l'intérêt de la sécurité routière, il est vivement recommandé de le faire, car même une conduite peu sûre peut sinon entraîner une dénonciation: la sécurité avant tout! Outre les vitres et les rétroviseurs, la neige doit être enlevée du toit, des capots, des feux et des plaques de contrôle.

