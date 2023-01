Panne automobile: Peut-on remorquer une voiture électrique normalement ?

Question d’un lecteur de «20 minutes»

Autrefois, on marchait sur des épines lorsque le signal d'avertissement pour faire le plein se déclenchait. Avec une voiture électrique, on peut également s'arrêter avec une batterie vide ou en cas de panne. Mes collègues affirment que l'on ne peut pas remorquer une voiture électrique. Est-ce vrai et à quoi dois-je faire attention en cas de panne?

Réponse de l’équipe d’experts de l’UPSA*

Tomber en panne avec une batterie vide peut bien sûr vous attirer des ennuis, même avec une voiture électrique, et vous coûter de l'argent, comme avec un véhicule à combustion. En 2020, le Tribunal fédéral a par exemple infligé une amende de 1500 francs à un conducteur qui était resté sur l'autoroute avec un réservoir vide, pour conduite d'un véhicule non conforme aux règles de sécurité et violation du code de la route. Il est donc préférable de recharger un peu plutôt que de s'arrêter au milieu d'un carrefour ou même d'une autoroute avec une batterie trop vide.

Si une voiture électrique ne roule plus, ce n'est pas forcément parce que sa batterie de traction est trop vide. Cette dernière peut d'ailleurs être alimentée en «jus» par une station de recharge mobile pour continuer à rouler jusqu'à la borne de recharge. Comme pour les voitures à combustion, il peut arriver que la batterie de démarrage d'une voiture électrique soit vide alors que la batterie de traction est encore chargée. Comme la batterie haute tension est activée par la batterie de démarrage – généralement des batteries plomb-acide conventionnelles – le véhicule électrique peut également être ponté en cas de batterie de démarrage vide.

Passons maintenant au remorquage, si rien ne va plus – car les voitures électriques peuvent aussi avoir une panne «normale» en plus d'une batterie vide: comme les voitures électriques n'ont pas d'embrayage mécanique, on ne peut pas les pousser, par exemple. Remorquer un véhicule électrique peut s'avérer délicat selon le type de propulsion électrique. La raison: sur de nombreuses voitures électriques, la partie tournante du moteur électrique (c'est-à-dire le rotor) est directement reliée aux arbres de transmission et aux roues via la boîte de vitesses automatique. Le remorquage peut donc entraîner un échauffement, une lubrification insuffisante de la boîte de vitesses ainsi qu'une génération de tension involontaire par induction dans le moteur électrique et les composants haute tension, ce qu'il faut absolument éviter en raison des dommages consécutifs coûteux.

En temps normal et lorsque le système haute tension est activé, cette génération de tension est utilisée sous forme de récupération d'énergie lors du freinage ou de la descente, mais elle pourrait justement causer des dommages en cas de panne ou de remorquage. C'est pourquoi certains constructeurs interdisent explicitement le remorquage. D'autres l'autorisent avec des restrictions. Par exemple, une voiture électrique ne peut être remorquée qu'à une vitesse maximale de 30 km/h et sur une distance maximale de 30 kilomètres. Il faut donc toujours commencer par consulter le manuel d'utilisation pour savoir ce que le constructeur recommande ou prescrit.

