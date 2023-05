Emplacements pour voitures électriques: Peut-on rester garé après la recharge?

Nous vous félicitons de penser globalement! Les places de recharge sont destinées à la recharge, en dehors de laquelle cela coûte entre 40 et 100 francs selon la durée, et bien plus à partir de dix heures (dénonciation). Mais malgré cela, les voitures électriques branchées sont encore rarement verbalisées si aucune limite de temps de stationnement n'est dépassée et si une éventuelle taxe de stationnement est payée. Le sujet est encore nouveau. Et certes, on voit sur la borne que la charge est terminée, mais rarement depuis combien de temps. Et surtout, de très nombreuses bornes de recharge se trouvent sur des terrains privés.