Pfizer – Essais sur les humains d’un vaccin à ARN contre la grippe

Après le Covid, la grippe : Pfizer lance les essais sur les humains d’un vaccin à ARN messager

La pharma américaine va tester sur une centaines de personnes son nouveau sérum destiné à lutter contre la grippe, en se basant sur la technologie de l'ARNm.

Centaines de participants

Gains de temps et d'efficacité

Millions de cas graves

«La flexibilité de la technologie de l’ARN messager et sa production rapide pourraient potentiellement permettre une meilleure association avec la souche (du virus en circulation), une plus grande fiabilité de l’approvisionnement, et offrir l’opportunité d’améliorer l’efficacité des vaccins actuels contre la grippe», explique Pfizer dans son communiqué. L’Organisation mondiale de la Santé estime que la grippe est responsable d’environ 3 à 5 millions de cas de maladies graves chaque année, et de 290'000 à 650'000 décès. Outre la grippe, Pfizer a indiqué projeter d’étudier l’utilisation de la technologie de l’ARN messager contre d’autres virus respiratoires, ainsi que contre des maladies génétiques ou des cancers.