Covid-19 : Pfizer préconise une 3e dose alors que le Delta attise la pandémie

Pfizer/BioNtech préconise une troisième dose de son vaccin pour en augmenter l’efficacité au moment où le très contagieux variant Delta provoque des flambées épidémiques.

L’alliance Pfizer/BioNTech a annoncé jeudi prévoir de demander «dans les semaines qui viennent» l’autorisation pour une troisième dose de son vaccin contre le Covid-19, aux États-Unis et en Europe notamment.

Les deux sociétés ont également souligné que leur vaccin avait montré de bons résultats en laboratoire contre le variant Delta, et qu’une troisième dose serait donc capable de renforcer l’immunité contre celui-ci également. Des tests sont en cours pour «confirmer cette hypothèse», ont-elles déclaré.

La flamme olympique sans public

Dans ce contexte, la flamme olympique est arrivée vendredi à Tokyo pour une cérémonie sans public et à deux semaines du coup d’envoi des Jeux olympiques (23 juillet-8 août). Les organisateurs et autorités japonaises ont annoncé jeudi que la majorité des épreuves se dérouleraient à huis clos. Le public devrait néanmoins être autorisé sur certains sites hors de Tokyo.

Le gouvernement nippon venait d’annoncer la remise en place d’un état d’urgence sanitaire à Tokyo à compter de lundi jusqu’au 22 août, un dispositif qui englobera ainsi toute la période des JO, alors que la ville recense actuellement environ 900 cas de Covid-19 par jour dont à présent 30% de Delta. Ce variant apparu dans un premier temps en Inde est le plus contagieux répertorié depuis l’apparition de la pandémie début 2020.

Sa montée en puissance et la levée des restrictions sanitaires dans de nombreuses parties du monde ont conduit l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à avertir que le «monde était à un point dangereux dans cette pandémie» dont le bilan a dépassé quatre millions de morts. Le Covid-19 a fait au moins 4’004’966 morts dans le monde depuis son apparition fin décembre 2019, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles jeudi à 12 h 00 suisses.

L’Indonésie submergée

L’Indonésie, quatrième pays le plus peuplé au monde avec près de 270 millions d’habitants, est, elle, confrontée à sa pire vague épidémique depuis le début de la crise, avec des centaines de décès et plus de 30’000 nouveaux cas chaque jour.