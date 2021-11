Vaccin anti-Covid : Pfizer prévoit des ventes annuelles de 36 milliards de dollars

La pharma a revu à la hausse, mardi, ses estimations de recettes annuelles pour le Comirnaty, son sérum anti-Covid, tablant notamment sur la forte demande en dehors des États-Unis.

Extension de la vaccination

«Nous sommes en bonne voie pour parvenir à notre objectif de livrer au moins 2 milliards de doses à des pays à revenus faibles et intermédiaires d’ici à fin 2022», a-t-il ajouté, précisant que la moitié de ces doses serait vendue au gouvernement américain à prix coûtant, afin que ce dernier les distribue dans les pays les plus pauvres de la planète. Sur l’ensemble de l’année, Pfizer envisage la livraison de 2,3 milliards de vaccins dans le monde.

Fin octobre, l’Agence américaine des médicaments (FDA) a autorisé le Comirnaty pour les 5-11 ans, ouvrant la voie à une nouvelle grande campagne d’immunisation dans le pays. Un comité d’experts des Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC) se réunit mardi pour décider s’il recommande ou non le vaccin pour les plus jeunes.