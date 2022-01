Pfizer demande l'autorisation de vendre le Paxlovid en Suisse

Médicament anti-Covid : Pfizer veut nous vendre sa pilule, Swissmedic est sur le coup

L’entreprise américaine a déposé une demande d’autorisation pour le médicament pour lequel l’OFSP a déjà montré son intérêt.

Swissmedic informe mardi que Pfizer a déposé une demande d’autorisation de mise sur le marché de son médicament Paxlovid, déjà autorisé notamment aux États-Unis et en Israël. Comme le relève l’institut thérapeutique, Pfizer a déjà transmis «de premières données issues d’études précliniques et cliniques et relatives à la qualité» et que «d’autres données nous seront adressées au fur et à mesure qu’elles seront disponibles».