Genève : Pharmacie soupçonnée d’escroquerie à l’assurance

Après une première affaire révélée en 2021, une autre officine est dans le collimateur de la justice. Deux pharmaciens, cinq employés et cinq clients sont concernés.

Au printemps, deux pharmaciens, cinq employés et cinq clients vont se retrouver au Tribunal. Ils sont soupçonnés d’avoir grugé une douzaine de caisses maladie entre 2006 et 2016. Les assureurs se sont portés parties plaignantes pour un préjudice qui dépasserait les deux millions de francs. Aux pharmaciens et aux employés, il est reproché d’avoir émis des factures aux assurances pour des médicaments non livrés à leurs clients. Ces derniers auraient ensuite bénéficié de crédits pour acquérir des produits hors ordonnance.