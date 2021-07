Royaume-Uni : Pharmas amendées lourdement pour avoir surfacturé un médicament

Le NHS britannique a annoncé jeudi avoir infligé à des entreprises pharmaceutiques des amendes dépassant les 330 millions de francs.

Ces amendes, qui dépassent au total 260 millions de livres (305 millions d’euros), ont été infligées à la suite d’une enquête de l’autorité de la concurrence, la CMA (Competition and Markets Authority) qui a révélé qu’Auden Mckenzie et Actavis UK (aujourd’hui connu sous le nom d’Accord-UK) ont facturé au NHS des «prix excessivement élevés» pour des comprimés d’hydrocortisone pendant près d’une décennie.

Pour protéger sa position de fournisseur unique de ces comprimés et pouvoir continuer à augmenter les prix, Auden Mckenzie a en outre payé de potentiels concurrents, AMCo (aujourd’hui connu sous le nom d’Advanz Pharma) et Waymade, pour qu’ils restent à l’écart du marché. Actavis UK a continué à donner de l’argent à AMCo après avoir repris les ventes de comprimés d’hydrocortisone en 2015, indique la CMA dans un communiqué.

Augmentation de prix de 10’000% en dix ans

«Ce sont sans aucun doute quelques-uns des plus graves abus que nous ayons découverts ces dernières années. Les actions de ces entreprises ont coûté au NHS – et donc aux contribuables – des centaines de millions de livres», a dénoncé Andrea Coscelli, directeur général de la CMA.

La CMA a découvert qu’Auden Mckenzie et Actavis UK ont augmenté le prix des comprimés d’hydrocortisone de plus de 10’000% entre 2008 et 2018.