Netflix

Pharrell produit une série docu sur le gospel

Le musicien fait équipe avec Netflix pour une production mettant en scène son oncle.

«Voices of Fire» a été tournée dans la région de Hampton Roads, en Virginie, où a grandi le producteur. La série suit l’oncle de Pharrell, le pasteur Ezekiel Williams, parti à la recherche de talents inconnus pour former la chorale. «Convaincus que la diversité des horizons sublimerait l’ensemble des voix, le pasteur et son équipe ont auditionné les choristes sans critères d’âge, d’ethnicité ou de vécu», a indiqué la plateforme de streaming. Selon des proches de la prod, «Voices of Fire» – «À choeur ouvert» en français – sera optimiste et réconfortante. La diffusion est prévue avant la fin de l’année 2020.