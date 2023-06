Mode: Pharrell Williams ouvre une nouvelle ère pour Louis Vuitton

Pharrell Williams «s’inspire d’univers différents et n’a pas peur de sortir de sa zone de confort», déclare Pierre-Alexandre M’Pelé, directeur éditorial de GQ France.

Audace, rupture et démesure: l’artiste multi-facettes américain Pharrell Williams amène Louis Vuitton, la plus grande maison de luxe au monde, dans une autre dimension avec son premier défilé mardi soir à Paris, d’ores et déjà considéré comme historique.