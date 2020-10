Directeur artistique du projet, Pharrell Williams a également réinventé les maillots d’Arsenal, de Manchester United, du Bayern Munich et du Real Madrid. Les deux clubs anglais et les Madrilènes ne porteront pas ces tenues en compétitions officielles. Elles serviront pour les échauffements. Le Bayern Munich arborera cette tenue emblématique lors du prochain tour de la Coupe d’Allemagne.

Beaucoup plus récent que ceux des quatre autres clubs, mais toujours en lien avec l’histoire du club, c’est le chandail de la saison 2015-2016 de la Juventus qui a inspiré Pharrell Williams pour cette collection Human Race. Il est issu de la première année de collaboration entre Adidas et la Juventus. Il faisait référence à la couleur utilisée sur les premiers maillots de l’histoire de la Vieille Dame.

Des pulls peints à la main

Les tenues sont dessinées à la main sur un simple morceau de toile brute. Le résultat peut paraître avant-gardiste et peut surprendre, mais il a le mérite d’apporter quelque chose de différent, de plus fort à ces chandails. «Cette collection est l’expression la plus authentique de la culture football d’aujourd’hui. Des pièces iconiques revisitées par le prisme de l’art, de la créativité et du design», poursuit Pharrell Williams