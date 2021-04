Welcome to the Goodtime Hotel! Cet établissement de 266 chambres a ouvert ses portes le 15 avril, à South Beach, l’un des quartiers les plus connus de Miami. Derrière ce projet hôtelier, on retrouve l’artiste américain Pharrell Williams et David Grutman, propriétaire de plusieurs restaurants et de boîtes de nuit.

Alice Gao/The Goodtime Hotel

Avec cet hôtel, qui semble tout droit sorti d’un film du réalisateur américain Wes Anderson, le duo a voulu créer une bulle hors du temps, certifiée «good vibes only». Pour ce faire, Pharrell Williams et David Grutman se sont entourés, entre autres, de l’architecte d’intérieur Ken Fulk. L’Américain de 55 ans a joué à fond la carte de la nostalgie et s’est inspiré du mouvement Art déco. Côté couleurs, les teintes pastel, comme le rose pâle et le vert pistache, ont été privilégiées.

La librairie Alice Gao/The Goodtime Hotel

Des teintes que l’on retrouve dans les espaces communs et les 266 chambres, toutes équipées d’un téléphone mural vintage. Des imprimés léopard sont aussi présents sur les traversins, les bouts de lits et les peignoirs.

Alice Gao/The Goodtime Hotel Alice Gao/The Goodtime Hotel

Un vent d’exotisme qui souffle également sur la réception et le lobby, où palmiers, animaux de la jungle et rotin se côtoient.

Le lobby Alice Gao/The Goodtime Hotel La réception Alice Gao/The Goodtime Hotel

Last but not least, la piscine et sa douzaine de nuances de rose, présentes dans le carrelage, les chaises longues, les parasols et les cabines privées.