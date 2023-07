Phase cruciale pour les lunettes HoloLens de Microsoft

C’est un peu la dernière qui sonne pour Microsoft et ses HoloLens, des lunettes de réalité augmentée censées améliorer les performances de soldats au combat. La firme américaine va équiper des soldats américains d’une version «plus mince, plus légère et plus équilibrée», explique le site Engadget. L’utilisation des HoloLens a notamment pour but de mieux coordonner les réponses aux attaques ennemies et avertir s’il y a des signes de blessure ou de fatigue.