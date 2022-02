Task force scientifique – Phase endémique «ne veut pas dire que toute mesure peut être écartée»

Moustiquaire et masques

Selon la task force, même si le premier scénario est favorable, cela «ne signifie pas que toute mesure de prévention, de traitement et de réhabilitation peut être écartée». Elle compare la situation à celle de la malaria: «le paludisme est endémique (et non pandémique) dans les pays tropicaux et cause plus de 400’000 décès par an. Les mesures de protection telles que les moustiquaires sont bien entendu maintenues pendant la phase endémique».