Ovnis : Phénomènes aériens: un rapport américain n’explique pas tout

Un rapport très attendu ne fait état d’aucun élément permettant d’attester que certains ovnis soient des véhicules extraterrestres. Mais il demeure incapable d’expliquer certains mouvements de ces objets.

Les autorités américaines ne peuvent expliquer certains phénomènes aériens non identifiés et indiquent qu’il ne s’agit pas d’une technologie secrète du Pentagone, selon un rapport très attendu dont certains détails ont été révélés jeudi par le «New York Times», qui a interrogé des responsables ayant eu connaissance de ce document.