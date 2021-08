France voisine : Phil Collins méconnaissable, ses fans inquiets

Le chanteur est apparu affaibli dans une vidéo postée sur Twitter. Ses fans s'inquiètent alors que Genesis doit entamer une grosse tournée en septembre.

«Ça me fait de la peine de le voir diminué à ce point», «Je suis encore sous le choc. Le temps n’épargne même pas nos idoles», «Le grand Phil Collins….. ça met un coup au cœur de le voir en vieillard….»: une vidéo publiée dimanche, sur Twitter, a inquiété de nombreux fans du mythique batteur de Genesis.

La séquence, captée à Thonon-les-Bains, en France, par un de ses admirateurs, est un gentil message adressé à une de ses fans. On y voit Phil Collins, casquette sur la tête et barbe fournie, souriant mais le souffle court. Si beaucoup ne l'ont pas reconnu, certains ont immédiatement identifié sa voix, «reconnaissable entre mille».

Grosse tournée

Une voix qui est censée retentir à partir du 18 septembre à Belfast, Birmingham, Manchester, Leeds, Newcastle, Liverpool, Glasgow et à Londres pour une tournée britannique de Genesis, de près d'un mois, avant une série de concerts en Amérique du Nord, qui amènera Phil Collins, Tony Banks et Mike Rutherford, au mythique Madison Square Garden de New York, début décembre.