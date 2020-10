Floride : Phil Collins veut faire expulser son ex de sa maison

Après avoir appris qu’Orianne Cevey s’était mariée en secret avec un autre homme, le musicien veut qu’elle quitte sa villa à Miami, mais la Vaudoise refuse.

On les croyait heureux ensemble, il n’en est rien. Selon TMZ, Phil Collins et Orianne Cevey se sont séparés et le musicien de 69 ans veut demander à la justice qu’elle fasse expulser son ex de sa maison en Floride. Tout allait pourtant bien entre eux, jusqu’à ce que le Britannique découvre en août 2020 que la Vaudoise, avec laquelle il était à nouveau en couple depuis 2016, huit ans après leur divorce, s’était mariée en secret à Las Vegas avec un homme appelé Thomas Bates.