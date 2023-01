«Ninja Warrior» : Phil Güd aura tout donné

Le coach sportif déjanté et son frère, Serge, ont-ils pu se qualifier pour la finale de «Ninja Warrior»? Découvrez-le sans plus tarder.

Plus motivés que jamais, Phil Güd, 35 ans et son grand frère Serge, 41 ans, se sont donnés dans l’émission «Ninja Warrior», samedi 28 janvier 2023 sur TF1. «Entre frères on sent que l’énergie est doublée», a dit Phil avant de se lancer dans le parcours. Pas de chance, son frangin n’a pas réussi à franchir le deuxième obstacle et a été éliminé. Le coach sportif, lui, a raté l’épreuve de la tyrolienne, mais a passé celle de la redoutable «Memory Tower». C’est à la grande descente que Phil a chuté dans l’eau. «Ses mains ont lâché au pire moment» a déploré l’animateur Denis Brogniart, qui est accusé de harcèlement moral.