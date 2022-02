Etats-Unis – Phil la marmotte l’a dit, l’hiver va durer six semaines de plus

États-Unis : Phil la marmotte l’a dit, l’hiver va durer six semaines de plus

En Pennsylvanie, selon la tradition, une marmotte a été sortie de son terrier pour une prévision météo. Phil, à qui il arrive de se tromper, pour les experts humains, prédit encore un mois et demi d’hiver.

Si la marmotte voit son ombre, parce que la journée est ensoleillée, ses gardiens en concluent que l’hiver durera encore six semaines et que le mammifère peut retourner hiberner.

La marmotte Phil, à qui les Américains prêtent de supposées compétences météorologiques, a vu son ombre en sortant, mercredi, de son terrier, augurant de six semaines supplémentaires d’hiver, selon un rituel séculaire en Pennsylvanie.

Les «vrais» services météo américains, le National Weather Service, faisaient justement écho à Phil, mercredi matin, et prévenaient de l’arrivée d’une «vaste et massive tempête hivernale» sur le nord-est et le centre des États-Unis pendant «deux ou trois jours».