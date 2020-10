États-Unis : Philadelphie: couvre-feu levé mais appel à «rester chez soi»

Un homme noir a été abattu lundi par la police. Le couvre-feu mis en place pour éviter les débordements a été levé jeudi soir.

Un couvre-feu avait été instauré de 21 h 00 à 06 h 00 dans la nuit de mercredi à jeudi, après deux jours de manifestations et de pillages qui avaient fait des dizaines de blessés légers parmi les policiers.

La nuit a été plus calme, selon des journalistes de l’AFP sur place. Mais des magasins ont malgré tout été endommagés ou pillés. La police a indiqué avoir recensé 29 cambriolages, quatre agents légèrement blessés et 11 distributeurs bancaires endommagés. Au total, depuis le début de ces troubles lundi soir, 210 personnes ont été interpellées et 57 agents blessés, dont un sérieusement, selon un porte-parole de la police.