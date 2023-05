Basketball: Philadelphie et Denver font un pas vers la qualification

Vainqueurs respectivement à Boston (103-115) et contre Phoenix (118-102), les Sixers et les Nuggets mènent 3-2 dans leur série des demi-finales de Conférences en NBA.

Joel Embiid a été capital dans la victoire des Sixers sur le parquet de Boston, dans la nuit de mardi à mercredi. Getty

Avantage Sixers. Dans le choc des demi-finales de la Conférence Est, Philadelphie s'est imposé à Boston dans la nuit de mardi à mercredi (115-103), avec un grand Joel Embiid, et peut se qualifier jeudi s'il l'emporte à domicile face aux Celtics. Dans l'autre confrontation du soir, les Denver Nuggets de Nikola Jokic ont également pris l'avantage 3-2 en dominant Phoenix 118-102. Là aussi, la franchise du Colorado, tête de série No 1 à l'Ouest, peut se qualifier jeudi, mais elle devra pour cela gagner chez les Suns, faute de quoi une 7e et ultime rencontre s'avérera nécessaire.

Philadelphie a-t-il fait le plus dur? Menés 2-1 avant le week-end, les Sixers étaient parvenus à égaliser dimanche devant leur public, au bout du suspense (116-115 a.p.), grâce à une performance magistrale de James Harden (42 points). Mardi soir, le «Barbu» n'a inscrit «que» 17 points et le MVP de la saison régulière, Joel Embiid, a repris le flambeau de meilleur scoreur avec 33 unités. «Joel a fait du super boulot en tirant lorsqu'il devait tirer et en passant quand il devait passer», a commenté son entraîneur, Doc Rivers.

Mais l'entraîneur de «Philly» n'a pas pour autant passé sous silence la prestation de Harden, auteur d'un double-double, avec 10 passes. «Il a fait un match parfait. Il a été agressif très tôt dans le match, quand il le fallait. Et il a embarqué tout le monde avec lui», a jugé Doc Rivers.

Grand beau temps, donc, au-dessus de la tête des Sixers – où cinq joueurs ont fini à plus de 10 points - avant le match VI.

C'est tout l'inverse pour les Celtics, après ce que leur entraîneur Joe Mazzulla a qualifié de «pire match des play-off». «Ça n'arrive pas au meilleur moment mais il faut se tourner vers la suite et être prêt pour le prochain match», a-t-il ajouté. Largué à la fin du premier quart-temps (33-26), Boston n'est jamais parvenu à revenir, malgré les efforts de la doublette Tatum-Brown (60 points à eux deux).

Jokic en grande forme

Dans la conférence Ouest, Denver a aussi profité d'un excellent départ (35-24 à la fin du premier quart) et respire mieux après sa victoire 118-102 face à Phoenix, qui lui permet d'effacer l'échec de dimanche. Le pivot serbe Nikola Jokic, qui avait échappé à une suspension après avoir bousculé le propriétaire de Phoenix lors du match IV, a compilé un nouveau triple-double (29 points, 13 rebonds, 12 passes) et les Nuggets se sont envolés en fin de rencontre, comptant jusqu'à 24 points d'avance.

Devant les médias, leur coach Michael Malone a surtout insisté sur la performance défensive de son équipe. «Nous n'avions fait aucune défense lors des deux matches perdus à Phoenix», a-t-il relevé. Alors que Denver peut espérer la qualification en finale de Conférence dès jeudi dans l'Arizona, il a d'ailleurs insisté sur ce point. «Courir» et «défendre», «c'est ce qu'il faudra faire […] si nous voulons conclure».

Les deux premiers qualifiés pour ces finales peuvent être connus dès mercredi soir puisque le Miami Heat, à l'Est, et les Los Angeles Lakers, à l'Ouest, mènent 3-1 face, respectivement, aux New York Knicks et aux Golden State Warriors, tenants du titre en danger.

