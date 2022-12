Basketball : Philadelphie gâche le Noël des New York Knicks

Joel Embiid s’est encore montré énorme, avec 35 points et 8 rebonds.

Dominés et menés pendant la majeure partie de la rencontre, les Philadelphia Sixers se sont finalement imposés 119-112 face aux New York Knicks dimanche, pour le premier match NBA du jour de Noël.

Après avoir compté jusqu'à 14 points de retard, les Sixers ont pris l’avantage au début du quatrième quart-temps et l’ont gardé jusqu’à la fin. «Dans la deuxième mi-temps, nous nous sommes montrés plus physiques», a réagi Joel Embiid (35 points, 8 rebonds), qui devient le premier Sixer à marquer 35 points le jour de Noël depuis 1969. James Harden a lui inscrit 29 points (dont 5 tirs à 3 points) et distribué 13 passes décisives.