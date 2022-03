Basketball – Philadelphie ne s’arrête plus

L’entraîneur des Sixers, Doc Rivers, a de son côté salué le talent de son jeune joueur de 21 ans, qui a plus que doublé sa moyenne de points par match depuis sa première saison (17,6 contre 8 l’an passé): «Il joue juste très bien. J’insiste beaucoup auprès de lui sur la nécessité d’être agressif. Plus il est agressif, meilleurs on est.»

Les Suns au buzzer

Dans la Conférence Ouest, la victoire de Phoenix, meilleur bilan de la NBA (51 v. – 12 d.), a marqué les esprits: pourtant privés de Chris Paul (blessé) et Devin Booker (protocole Covid), les Suns ont arraché la victoire 115-114 face aux Knicks de New York, grâce à un trois points au buzzer de Cameron Johnson.

«C’est ce qu’on sait faire, on s’arrache. On joue ensemble, on reste soudés», a commenté Johnson, auteur de 38 points (dont 21 dans le dernier quart-temps) avec un excellent 9 sur 12 à trois points. «On ne s’écroule pas. On a connu des moments difficiles au fil des années, mais on a un groupe de joueurs qui sont là les uns pour les autres et qui veulent gagner des matches.»